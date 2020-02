Prečo sa ľudia majú lepšie v Nórsku ako na Slovensku? Skúste voliť ako Nóri.

Keby ste sa to spýtali ktoréhokoľvek slovenského kandidujúceho populistu, povedal by vám, že „lebo majú ropu“. Ale nie je to tak. Bohatstvo krajiny sa neskrýva ani v zemi, ani pod morom. Je v ľuďoch.

Je v ľuďoch a v ich schopnosti vážiť si seba, ostatných a spravovať vlastný štát.

Volebná účasť Nórov bola v posledných parlamentných voľbách v roku 2017 celých 78,2 %, rovnaká ako štyri roky predtým. Napriek tomu, že sa neriešili nijaké zásadné politické či ekonomické témy a napriek tomu, že na štátnom účte stálo usporených celých 1,9 milióna nórskych korún – alebo slovenských 190.000 € na každého občana (vrátane novorodencov). Viac ako 1000 miliárd eur, patriacich 5,36 miliónu nórskych občanov - toto sú prostriedky, ktoré štát získal počas rokov ťažby ropy a plynu, a investoval ich do štátneho fondu, z ktorého hradí teraz a v budúcnosti náklady fungovania spoločnosti. Vláda - akákoľvek je - ľavicová či pravicová, môže z fondu minúť ročne maximálne tri percentá, a aby jeho hodnota neklesala, čerpá len z výnosov. Ani jedna nórska koruna nezmizla, lebo zo spoločného sa nekradne.

Napriek blahobytu, zdravotníctvu zdarma, priemerným dôchodkom 2.500 € a mzdou 4.700 € pre pracujúcich každý mesiac do 67 roku života, sa bežný Nór zaujíma rovnako o komunálnu ako aj vysokú politiku. Nesústredí sa pritom na etické či náboženské témy registrovaných partnerstiev, definície manželstva, potratov, netrápi ho západný liberalizmus v strete s východoeurópskym strachom z civilizačného vývoja. Toto všetko je už dávno – takmer pred 30 rokmi – vyriešené a uzavreté s konštatovaním, že nórska rodina má nepomerne viac detí a nepomerne menej rozvodov ako tá slovenská.

Zaujíma ho – alebo ju – klíma, v ktorej tieto deti budú vyrastať, rovnosť platov žien a mužov, ich šancí v kariére, alebo ako politici využívajú verejné zdroje, čo plánujú, aké majú vízie o Nórsku o 10-20 rokov. Toto sú témy predvolebných debát, nie strach z medzinárodných sprisahaní a migrantov. Racionálne uvažovanie a argumentácia faktami – o to sa opiera normálne politické presvedčenie a návrhy spoločenského vývoja do budúcnosti.

Slovensko je zatiaľ iná planéta. Kde ale bývajú presne takí istí ľudia ako sú Nóri. Majú tie isté radosti a starosti, len ich niekto neustále straší strašiakmi, ktoré buď nik nevidel, alebo o nich niekde počul. Na fejsbuku, od rozkričaných klamárov bez štipky svedomia.

Mnohí z nich chcú teraz váš hlas a s ním nielen moc, ale aj 10 € od štátu, aby nakoniec zinkasovali milióny. V minulých voľbách putovalo takmer 59 miliónov eur všetkým úspešným politickým stranám, niektorým iba s pár členmi z rodiny, bez kontroly a normálneho straníckeho fungovania. Bez programu, len s nadávaním na skorumpovanú vládu, strašením Európskou úniou, Istanbulským dohovorom, ktorý nik nečítal, likvidáciou tradičnej rodiny či slovenského poľnohospodárstva, zradou národa a vlasti, vystatujúc sa posvätením boja proti vlastným spoluobčanom zmätenými predstaviteľmi cirkvi.

Je načase odraziť sa od dna. Vstať, pozrieť sa do zrkadla, začať si konečne vážiť seba a svoj hlas. A ísť voliť - ako Nóri.