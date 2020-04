Prečo sa ľudom v Nórsku dnes pandémia nesie ľahšie ako na Slovensku?

Lebo dokážu primerane spojiť ľudskosť s rozumom. Nórsko a Slovensko zostávajú v protifáze. Zatiaľ čo nórska vláda prijala viacero opatrení, ktoré dnes uvoľňujú chod spoločnosti, Slovensko obmedzuje normálne fungovanie ľudí.

Kedykoľvek porovnávam Nórsko so Slovenskom, vytiahnu oponenti argument peňazí z ropy a plynu, ktorý má byť takým zásadným, že nijaké porovnávanie neobstojí. Skúsim sa preto vyhnúť akýmkoľvek paralelám, ktoré by mohli súvisieť s bohatými Nórmi a chudobnými Slovákmi. V čase krízy akoby to bolo naopak. Nórsko a Slovensko zostávajú v protifáze. Zatiaľ čo nórska vláda prijala viacero opatrení, ktoré dnes uvoľňujú limitovaný chod spoločnosti, Slovensko obmedzuje normálne fungovanie ľudí. Od dnešného dňa sa nórske deti vrátili do škôlok. O týždeň sa spoločnosť otvorí ešte viac.

Ako to bolo v Nórsku?

Okamžite potom, ako vláda a zodpovedné zdravotnícke inštitúcie pochopili, že pandémia prekročila hranice štátu, reagovala pomerne prísnymi opatreniami. 12. marca zatvorila školy, reštaurácie a prevádzky, ktoré znamenali bezprostredný kontakt medzi ľuďmi. Nechala na zváženie samotným prevádzkovateľom, či budú mať otvorené obchody, podniky alebo výrobu, vyzvala ich ale, aby podľa možnosti preferovali prácu z domu. Zakázala cestovanie do zahraničia pre všetok zdravotnícky personál, a všetkým prichádzajúcim odporučila minimálnu 14-dňovú karanténu - doma. Pokiaľ sa ľudia vracali do domácností, kde ich bolo viac, platila táto domáca karanténa pre všetkých, ktorí spolu žijú. Akékoľvek športové alebo kultúrne podujatia boli zrušené až do odvolania zákazu. Ochranné rúška, ktorých bol nedostatok, vláda odporučila nosiť len zdravotníkom a ohrozeným skupinám. Ľuďom naopak prízvukovala potrebu pravidelného umývania si rúk a dodržiavania minimálneho odstupu. Toto mal byť ich prínos celonárodnej a verejno-prospešnej pomoci, ktorá by potlačila šírenie vírusu.

Výsledkom týchto – ako sama vláda opísala „najtvrdších zásahov do občianskych slobôd od druhej svetovej vojny“ – je po necelom mesiaci uvoľnenie a postupné otváranie spoločnosti. Štatistické údaje hospitalizovaných sú stabilné, rovnako ako počet ľudí, ktorí potrebujú pľúcne ventilátory. Atmosféra je kľudná a začína byť tiež optimistická, keďže minister zdravotníctva potvrdil, že Covil-19 je v Nórsku pod kontrolou a na ústupe.

Vláda na základe to rozhodla, od 20. apríla sa znovuotvoria jasle a materské školy, od 27. apríla sa tiež do školy vrátia žiaci od 1. do 4. ročníka základných škôl a cieľom je, aby sa postupne ešte pre začiatkom leta do škôl vrátili aj žiaci vyšších ročníkov. Čiastočne vláda tiež otvorí aj stredné školy študentom v predposlednom a záverečnom ročníku, pre vybraných študentov a zamestnancov sa otvoria univerzity a vysoké školy. Od dnešného dňa môžu napríklad fyzioterapeuti alebo psychológovia znovu začať vykonávať svoju prax, od budúceho týždňa môžu tiež kaderníctva a iné prevádzky, ktoré boli zatvorené kvôli šíreniu nákazy, obnoviť svoju činnosť. Dnes sa ruší tiež zákaz nocovať na chatách a v rekreačných objektoch, ale nijaké kultúrne, ani športové podujatia sa nebudú môcť uskutočniť až do 15. júna. Nemocnice sa majú pripraviť na normálnu prevádzku, a miestne samosprávy majú za úlohu postupne sa vrátiť k normálnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

Kde je dnes Slovensko?

Podľa štatistiky je Slovensko vírusom zasiahnuté nepomerne menej ako Nórsko. Počet nakazených a mŕtvych je k dnešnému dňu na Slovensku 1160 / 12, v Nórsku je to 7095 / 169. Slováci otestovali ca 45 tisíc, Nóri takmer 100 tisíc ľudí viac. Nórske úrady ale upozorňujú, že počet nakazených v skutočnosti bude oveľa vyšší, možno dvoj- až trojnásobok, keďže mnohí nemajú nijaké príznaky. Napriek tomu, že Slovensko štatisticky v porovnaní s Nórskom hrá v boji proti vírusu úplne inú ligu, je tu akoby atmosféra iná, napätá. Ľudia pred Veľkou nocou dostali zákaz vychádzať, presúvať sa z okresu do okresu, zúrivo sa debatovalo o zatvorení celej krajiny, na cestách sa zjavili kolóny, mnohí údajne klamali a obchádzali zákazy. Repatrianti - ako začali volať obyčajných slovenských ľudí, prichádzajúcich zo zahraničia - sú povinne umiestňovaní do štátnych zariadení, hermeticky sa uzatvorili niektoré rómske osady, seniorské centrá, do ulíc vstúpili spolu policajné a vojenské zložky a nasadzujú sa dokonca helikoptéry. Ľuďom sa úradníci prihovárajú ako osobám, pre ktoré platia príkazy, zákazy a hrozia im pokuty. Čím dlhšie sa ukazuje, že Slovensko vírus napáda v porovnaní s Nórskom veľmi mierne, tým viac sa tu sprísňujú pravidlá a tuhne spoločenská nálada. Deti sa vraj už do školy tento rok nevrátia, a bude možno potrebné uzavrieť celé mestá, aby sa vírus na Slovensku úplne zničil.

Patent na rozum?

Každá krajina môže a aj má mať patent na rozum. Každá má plné právo riešiť krízovú situáciu podľa svojho uváženia, tradícii alebo mentality. Prečo je to ale na Slovensku a v Nórsku tak veľmi rozdielne? Slovenskí politici a úradníci miesto toho, aby racionálne vysvetľovali a presviedčali, sa hlavne sústredia na zákazy a hrozby. Kde sa v kríze stratila dôvera v slovenského človeka a jeho schopnosť konať zodpovedne? Prečo mnohí namiesto upokojovania situácie, síce vážnych ale prívetivých vyhlásení, svojimi emocionálnymi výstupmi ešte zvyšujú znepokojenie a strach slovenských ľudí? Prečo štát napríklad umiestňuje ľudí do inštitucionálnych karanténnych zariadení, pokiaľ sa majú kam domov vrátiť. Prečo sa tým istým hrozí tisíckam slovenských opatrovateliek v Rakúsku, ktoré sa len chcú presunúť po týždňovkách domov? Ony vari nemajú dostatok rozumu na to, aby vedeli dodržať obyčajnú domácu karanténu?

Slovensko aj Nórsko sú malé krajiny, kde každý každého pozná a veľmi často už po pár vetách s cudzím človekom natrafí buď nejakého spoločného známeho, alebo príbuzného. V podobnej spoločenskej štruktúre ale vidieť jeden veľmi výrazný rozdiel - hustotu obyvateľstva: slovenských 110 ľudí žije veľmi natesno voči nórskym 14 ľuďom na kilometer štvorcový. Asi sa Slováci tlačia pri sebe tak blízko, že si neustále musia vytvárať medzi sebou nejaký umelý odstup. Oslovujú sa jazykom, ktorý odoberá ľudskosť tým druhým. Médiá, úradníci a politici používajú slová, kde volajú známych, neznámych, ale presne tak ako oni - slovenských ľudí - „repatriantmi“, len aby ospravedlnili svoj strach, že im nákazu donesú zo zahraničia.

Nórsky štát pomerne skromne pomáhal svojim ľuďom, ktorí sa chceli vrátiť domov, a keďže chudobné Nórsko nemá na rozdiel od bohatého Slovenska nijaké štátne lietadlá, všetko prebehlo normálnymi linkami, ktoré ešte fungovali. Nikto v Nórsku návrat Nórov nespochybňoval, ani sa ich nebál, najdôležitejšie bolo, ak sa zdraví vrátili domov k svojim blízkym. V chudobnom Nórsku politici tiež na rovinu povedali, že 400 tisíc nezamestnaných za posledný mesiac a dlhodobé zatvorenie krajiny sa možno dá zaplatiť z ropného fondu, je to ale nezodpovedné a spoločensky neudržateľné riešenie krízy. Preto sa dnes Nórsko pomaly začína otvárať.

Ešte nie sme na konci, ale nórske riešenia nielen dospeli k výsledkom, spoločnosť tiež funguje ďalej, v racionálnej, pokojnej a zároveň ľudskej atmosfére. Nie je to o nijakých výnimočných lídroch a ich univerzálnej zodpovednosti, schopnostiach či genialite, ako sa to často ozýva v slovenských médiách. Je to iba o vrátení atribútu ľudskosti a rozumu do vážnych rozhodnutí. Je to aj o prinavrátení každého jedného občana do spravovania vlastnej spoločnosti. Predovšetkým teraz, v čase krízy, ľudia nielen v Nórsku ale aj na Slovensku totiž dokážu niesť zodpovednosť.